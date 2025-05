Calafiori: “Non torno in Serie A, sto bene all’Arsenal. Faccio la differenza nel miglior campionato del mondo”

Riccardo Calafiori ha parlato del suo futuro ai microfoni di gianlucadimarzio.com dopo la vittoria dell’Arsenal in Premier League contro il Newcastle.

Con la vittoria nello scontro diretto contro il Newcastle, l’Arsenal si assicura aritmeticamente il secondo posto in Premier League contro il Liverpool.

Successo arrivato anche grazie alla prestazione di Riccardo Calafiori, subentrato nel secondo tempo come centrale di difesa e utile nel fluidificare la manovra dei Gunners e aumentando il possesso palla.

“Io mi sento sempre bene in ogni posizione che gioco cerco di aiutare la squadra. Secondo me quello che è mancata è stato solo la continuità quest’anno. Cercherò di essere più continuo l’anno prossimo. Quando sono stato bene ho sempre giocato e ho fatto anche la differenza. L’obiettivo è solo di rimanere in forma tutto l’anno”, ha dichiarato il difensore italiano ai microfoni di gianlucadimarzio.com.

Sulla sua prima stagione in Premier League, poi, ha chiarito: “Per me personalmente è stata una bella esperienza. Ovviamente quando si vincono dei trofei è sempre meglio. Qui mi sono misurato con il campionato più importante e difficile al mondo. Ho visto che posso starci tranquillamente, questo mi ha fatto molto piacere e sono convinto della scelta che ho fatto. Un rimpianto? Nessuno, assolutamente”.

Ritorno in Italia? Calafiori fa chiarezza

Parlando poi del suo futuro, Calafiori ha precisato di non pensare in questo momento a un ritorno in Italia. La risposta è stata chiara e diretta: “All’Arsenal sto benissimo”.

Parlando di Azzurro infine, il difensore dell’Arsenal ha parlato del prossimo impegno della Nazionale contro la Norvegia: “Sarà una partita determinante, purtroppo, per come hanno organizzato queste partite perché loro già ne hanno giocate due. Ma è troppo importante per noi andare al Mondiale”.

