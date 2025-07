Arsenal, Calafiori: “Speriamo sia l’anno buono. Gattuso? Mi ha fatto una bellissima impressione”

Le parole del difensore italiano dell’Arsenal dopo l’amichevole contro il Milan di Massimiliano Allegri: focus su club, nazionale e futuro.

Riccardo Calafiori inizia il suo secondo anno all’Arsenal. L’amichevole contro il Milan ha dato il via alla sua seconda stagione in Inghilterra e i temi di cui ha parlato nell’intervista a La Gazzetta dello Sport sono diversi.

Sugli obiettivi con l’Arsenal ha iniziato dicendo: “Non ne abbiamo uno soltanto, a dire il vero: abbiamo grandi obiettivi e vogliamo arrivare fino in fondo a tutte le competizioni, fare il massimo possibile”. Sulla vittoria della Premier League dice: “Diciamo che quello è l’obiettivo che purtroppo, per vari motivi, lo scorso anno non siamo riusciti a concretizzare. Speriamo che sia l’anno giusto. Noi lo vogliamo e daremo il massimo”

Sulla pressione continua: “Non la sento io e non la sente nessuno dei miei compagni. Per far bene dobbiamo allenarci bene in settimana e poi scendere in campo per divertirci. Senza pensare alla pressione o ad altro”

Di seguito tutte le parole nell’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Calafiori: “Inghilterra più intensa ma non è stato un problema”

Sulla passata stagione: “Lo scorso anno mi hanno fermato gli infortuni perché nelle partite in cui sono stato utilizzato credo di aver risposto sempre nel modo giusto. Ecco perché adesso penso solo a lavorare bene e a trovare la migliore condizione. Sono pronto”. Sulle differenze con l’Italia: “L’intensità in Inghilterra è completamente diversa da quella in Italia, ma per me non è stato assolutamente un problema adattarmi. Mi sento anzi come se fossi qui da più a lungo, da sempre”.

Sulla nazionale ha concluso dichiarando: “Con Gattuso ho parlato al telefono e mi ha fatto una bellissima impressione. Sul campo lo conoscerò a Coverciano”. Sulla possibilità di mancare la qualificazione ai Mondiali: “Diciamo che la situazione in cui siamo non è facile, ma dobbiamo per forza crederci. Non è possibile che l’Italia salti un altro Mondiale”