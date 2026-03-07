Arsenal, Calafiori sostituito per infortunio contro il Mansfield
Riccardo Calafiori, nella partita contro il Mansfield, è stato sostituito per un problema alla gambe: le sue condizioni
Brutte notizie per l’Arsenal e per l’Italia in vista del play off contro l’Irlanda del Nord che si giocherà il 26 marzo.
Riccardo Calafiori durante la partita contro il Mansfield, valida per gli ottavi di finale di FA cup, è stato sostituito al minuto 76 per un problema al flessore della gamba destra.
Nei prossimi giorni verranno valutate le sue condizioni e si capirà di più sulla natura dell’infortunio.