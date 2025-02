Calabria saluta il Milan: “Mi mancherà tutto. Le ultime ore sono state difficili”

Davide Calabria saluta il Milan

Per la prima volta nella sua carriera, Davide Calabria indosserà una maglia di club diversa da quella del Milan.

Il suo trasferimento al Bologna è infatti stato chiuso nella mattinata di sabato 1 febbraio.

Il terzino ha salutato il club rossonero con questa intervista rilasciata a Sky Sport: “È difficile, mi mancherà tutto. Sono contento di quello che ho vissuto qua. Ogni ricordo me lo porterò per sempre, sono grato di quello che ho vissuto al Milan e me lo porterò per sempre“.

Sul momento che sta vivendo: “Le ultime ore sono state difficile, come quando ti lasci con la moglie“.