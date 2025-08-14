Panathinaikos-Calabria, c’è l’ok di massima del calciatore: si può chiudere
Calabria verso la Grecia: si può chiudere la trattativa per il trasferimento al Panathinaikos
Dopo aver passato una vita a Milano e 6 mesi a Bologna, Davide Calabria si prepara a lasciare la Serie A e l’Italia.
Rimasto svincolato al termine della breve esperienza in rossoblù, il terzino destro sembra infatti aver trovato una nuova squadra.
Futuro in Grecia per l’ex capitano del Milan, che ha dato l’ok di massima al trasferimento al Panathinaikos: il club greco ha offerto un contratto di 3 anni al terzino, pronto ad accettare.
A questo punto, quindi, ci sono i presupposti per chiudere e per far sì che Calabria possa ufficialmente unirsi al Pana.