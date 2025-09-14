Calabria: “Non mi sono goduto la Coppa Italia con il Bologna. Milan? Sarei rimasto per sempre”

Le parole dell’ex giocatore di Bologna e Milan ora al Panathinaikos. I ricordi in rossonero attraverso l’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Ricordando il passato e guardano al futuro. Così Davide Calabria si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Il difensore italiano ha da poco salutato l’Italia per trasferirsi in Grecia, al Panathinaikos.

Parlando di addii, Calabria ne aveva sperimentato uno qualche mese fa. Dopo ben 12 anni di Milan, nel gennaio 2025 si era aperta la parentesi del Bologna terminata nel migliore dei modi con la vittoria della Coppa Italia proprio contro i rossoneri.

Il legame con il Milan, però, è molto forte tanto da non aver fatto sì che si godesse come voleva il successo con i rossoblù.

Di seguito le parole dell’ex difensore del Bologna e soprattutto del Milan.

Le parole di Calabria

Sulla Coppa Italia vinta con il Bologna, Davide Calabria ha ammesso di non essersela goduta al massimo: “Per me è stato uno scherzo del destino, un mix di emozioni. Mi sentivo che l’avrei vinta ed è stata una grande notte per me e per il Bologna. Al triplice fischio mi sono inginocchiato e avevo molte cose in testa. Ho pensato in primis ai miei ex compagni e sono andato a provare a consolarli. Poi ho cercato di godermi la coppa, anche se non ci sono riuscito fino in fondo per l’amore che ho per il Milan”.

Sul Milan, poi, Davide Calabria è come un libro aperto: “Il Milan è da sempre la mia squadra del cuore. Da bambino andavo allo stadio e sognavo di indossare quella maglia. Ci sono riuscito per diversi anni e ho vinto. Sarei stato al Milan per sempre. Anche gratis. Ho amato ogni momento di questo viaggio e ne sono super orgoglioso. Il Milan è stato quasi tutta la mia vita finora: mi ha fatto crescere e gli sarò sempre grato. Se guardo le partite del Milan anche dalla Grecia? Ovviamente sì e poi magari commento con gli ex compagni. Tiferò sempre per loro”.