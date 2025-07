Il Crystal Palace avanza per Calabria: su di lui anche tre club di Liga

Bologna, Davide Calabria (Imago)

Possibile futuro in Premier League per Calabria: il Crystal Palace avanza per lui

Dopo la scadenza del contratto con il Bologna, il futuro di Davide Calabria potrebbe essere in Premier League.

Sul terzino è infatti forte l’interesse del Crystal Palace, che avanza e potrebbe accelerare in maniera decisiva nelle prossime ore.

L’ex Milan è seguito anche dalla Spagna. Ci sono stati infatti contatti con Celta Vigo, Real Betis e Mallorca, ma al momento il Palace resta avanti.

Davide Calabria, dunque, si prepara a giocare lontano dall’Italia per la prima volta in carriera.