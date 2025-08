Napoli, in chiusura la cessione di Cajuste all’Ipswich: i dettagli

Jens Cajuste si prepara a tornare all’Ipswich Town dopo l’esperienza in prestito nella passata stagione: i dettagli

Jens Cajuste si prepara a tornare all’Ipswich Town, come anticipato negli ultimi giorni. In chiusura il trasferimento del centrocampista di proprietà del Napoli al club inglese, con la formula del prestito oneroso intorno a 1 milione di euro. La società di Championship avrà anche il diritto di riscatto per 7 milioni.

Nella scorsa stagione, giocata in Premier League proprio con i The Blues, Cajuste ha collezionato 34 presenze totali. Il classe ’99 viaggerà verso la città inglese già nella serata di oggi 4 agosto 2025.