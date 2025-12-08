Le parole del presidente del Torino dopo la sconfitta contro il Milan

Dura sconfitta per il Torino che, avanti 2-0 contro il Milan, si fa rimontare e perde 3-2. I granata si trovano solo a +4 sulla zona retrocessione, ma a fine partita, il presidente Urbano Cairo ha provato a vedere il bicchiere mezzo pieno: “Avevamo fatto un primo tempo eccellente, peccato quel primo gol. Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo. Abbiamo preso il secondo gol in dieci uomini, succede, ma dobbiamo essere più furbi noi, perché prima avevamo aspettato che sostituissero Leao e non era stato così. Però la cosa che mi porto via buona è il primo tempo eccellente“.

Una buona prova non solo di squadra, ma con risposte anche dai singoli “Ho rivisto Zapata come lo conoscevo e oltre al gol ha fatto una buonissima partita. Anche Vlasic è stato monumentale. Tante buone cose, è un peccato, non dovevamo mai perdere questa partita. Adesso ho detto ai ragazzi che sabato dobbiamo fare una partita contro la Cremonese come se fosse il Milan“.

Soprattutto, Cairo è stato chiaro su Baroni, che non è in discussione: “Ci mancherebbe altro, di cosa parliamo. Baroni non è un tema, non è in discussione. Abbiamo fatto altre partite in cui fatto gol ti abbassavi un pochino. Oggi hai preso un primo gol che noj puoi mai prendere, un secondo in cui eravamo in dieci. La squadra ha fatto una buona partita, qualcosa è mancato ma il tema non è l’allenatore“.

Il numero uno granata ha chiuso con un’analisi generale: “Abbiamo buttato via alcune partite all’inizio, però nelle ultime 9 il Toro ha fatto 6 partite in cui ha fatto molto bene, le ultime 3 sono cose diverse. Ma oggi ha fatto una buona gara in cui non meritava di perdere. Io spero che i giocatori che sono costati un po’ di più di due milioni ci diano risultati buoni, perché hanno tutto per farlo. Non bruciamo i giocatori prima di dare loro delle opportunità. Per gennaio stiamo pensando a tutto“.