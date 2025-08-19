Le parole del presidente del Torino al termine della gara vinta contro il Modena

“Vorrei fare una squadra che mi faccia divertire. Abbiamo già speso trenta milioni, se ci sarà da spendere qualcosa in più lo faremo”, parola di Urbano Cairo. Il presidente del Torino, al termine della gara di Coppa Italia vinta contro il Modena, ha commentato il successo ottenuto e quelle che saranno le prossime mosse di mercato.

Cairo ha parlato della rosa che ha messo a disposizione a Marco Baroni. “Noi siamo una squadra che deve avere un play davanti alla difesa. Di esterni ne abbiamo già tanti, per cui è molto meglio pensare adesso a un uomo in mezzo al campo. Poi ci mancava un terzino sinistro e ovviamente ci vuole”.

Il presidente del club si è poi soffermato su alcuni singoli. “Abbiamo Casadei, Gineitis, Anjorin che sono tutte mezzali. Ilic potrebbe giocare da play, ma anche lui è una mezzala. Quando è entrato Ilkhan si è visto come la squadra è cambiata, lui ha subito dettato i tempi nel modo giusto”.

Da un ruolo all’altro. C’è spazio anche per parlare dell’attacco del Toro. “Simeone è entrato benissimo e mi ha fatto piacere vedere in una gara ufficiale il nostro Duvan: è stato accolto in una maniera fantastica dalla nostra gente, è stato molto bello”.