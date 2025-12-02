Le parole del presidente del club granata a Sky Sport

Reduce da 3 punti nelle ultime 5 partite, il presidente del Torino Urbano Cairo ha analizzato il momento del club granata a Sky Sport: “Eravamo reduci da 6 partite ben giocate con squadre impegnative come Roma, Napoli e Juventus. Avevamo fatto bene, vincendo col Napoli, pareggiando con Bologna e Juventus. Abbiamo fatto dei buoni risultati”.

Poi il cambio di rotta dopo la pausa nazionali: “Inspiegabile come al ritorno dalla sosta siamo incappati in due sconfitte: una brutta col Como e anche quella contro il Lecce. Sono molto, molto rammaricato. Abbiamo buttato via il rigore del pareggio: dobbiamo tirarci su le maniche e lavorare, recuperando quel tipo di gioco e compattezza che ci hanno fatto fare punti senza mai perdere e facendo bene”.

Cairo ha poi proseguito: “È un Torino che ha fatto 5 volte clean sheet con squadre e contro attacchi non da poco. A volte non mi spiego certi momenti di totale appannamento come successo contro il Como”.

Infine su Baroni: “Dobbiamo lavorarci molto in questi giorni, ma sono fiducioso che Baroni possa trovare la quadra”.