Le parole del presidente dei granata sul futuro dell’attaccante argentino.

Urbano Cairo annuncia la permanenza di Simeone: ”È un prestito con un riscatto che diventa obbligatorio in modo molto facile” ha detto il presidente dei granata ai microfoni di ‘Rai Radio 1’.

Il numero uno del club non nasconde la sua gioia. “Il ragazzo mi piaceva da tempo. Quest’estate ho detto al mister (Baroni, ndr) di prenderlo subito e anticipare tutti invece di inseguire un altro attaccante difficile da acquistare”.

Simeone ha segnato nell’ultimo turno di campionato, contro il Napoli, e ha difatti consegnato tre punti molto importanti alla squadra di Baroni. E Cairo sottolinea che all’attaccante… “Pensavamo già da tempo, già da gennaio della scorsa stagione”.

Gioia condivisa. Quella di Cairo con Baroni. “Il mister era felicissimo, abbiamo proceduto velocemente ed è stata un’ottima cosa averlo fatto. Ci crediamo molto, ha fatto benissimo in questo avvio. Ha proprio quello spirito Toro molto importante per la squadra e per tutti noi”