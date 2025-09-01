Cagliari, iniziate le visite mediche Ze Pedro e Rodriguez | VIDEO
Il Cagliari si prepara ad accogliere Ze Pedro e Juan Rodriguez: i due giocatori hanno cominciato le visite mediche a Villa Stuart
Ze Pedro e Juan Rodriguez sono pronti per la nuova avventura al Cagliari.
I due giocatori, arrivati rispettivamente da Porto e Peñarol, hanno iniziato poco fa le visite mediche con i rossoblù a Villa Stuart.
Per Ze Pedro il Cagliari ha chiuso l’operazione, come raccontato nei giorni scorsi, sulla base di 3.5 milioni di euro.
Di seguito il video dell’arrivo per le visite mediche.
.@CagliariCalcio, Zé Pedro e Juan Rodríguez a Villa Stuart per sostenere le visite mediche pic.twitter.com/OV3fzzdkzO
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2025