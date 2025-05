Cagliari-Venezia, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Venezia, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A

La lotta salvezza si intensifica: Cagliari e Venezia sono pronte a scendere in campo.

I rossoblù guidati da Davide Nicola si trovano al 14° posto in classifica con 33 punti. Troppo pochi ancora per garantire la permanenza in Serie A.

Stesso discorso per gli arancioneroverdi, appena fuori dalla zona retrocessione con 29 punti.

Di seguito, le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori per il match di Serie A.

Come arrivano le due squadre

Tra le due, il Cagliari di Nicola sembrerebbe quella più certa di chiudere quanto prima il discorso salvezza. Il loro momento di forma recita però 4 sconfitte nelle ultime 5, e 33 punti sono attualmente troppo pochi per dichiarare archiviata la permanenza in Serie A.

Il Venezia come detto occupa invece il 17° posto in classifica, appena fuori dalla zona retrocessione. Tra loro e il Lecce subito sotto c’è appena un punto, per questo motivo sarà importante per Di Francesco e i suoi cercare di collezionare più punti possibile nelle ultime due giornate di Serie A.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Venezia

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola

A disposizione: Ciocci, Sherri, Coman, Viola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Obert, Pintus, Gaetano, Kingstone, Felici.

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idze, Candè; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Oristanio. All.: Di Francesco