Vanoli-Cagliari, ecco perché il “matrimonio” non è andato in porto

Paolo Vanoli non allenerà il Cagliari: l’incontro è stato gradevole, ma l’ex Venezia non ha riscontrato i presupposti giusti per iniziare

Il Cagliari ha scelto Fabio Pisacane come nuovo allenatore dopo Davide Nicola. Dopo un’ottima stagione alla guida della Primavera, dunque, l’ex difensore vivrà la sua prima esperienza in Serie A.

Il presidente rossoblù Giulini, tuttavia, aveva parlato anche con Paolo Vanoli come possibile successore di Nicola. L’incontro con l’ex allenatore del Torino è stato gradevole, ma l’allenatore non ha riscontrato i presupposti giusti per iniziare.

La trattativa, dunque, non è più proseguita e il Cagliari ha deciso di continuare con l’idea Pisacane, già maturata nei giorni precedenti.

Dopo la stagione con il Torino, dunque, l’allenatore rimane alla ricerca di una squadra. L’ex Venezia è anche sulla lista del Parma insieme a De Rossi e Gilardino.