On Field Review per Daniele Doveri dopo il contatto tra Paleari e Idrissi in Torino-Cagliari: niente rigore per i rossoblù

All’ottavo minuto di Torino-Cagliari, Alberto Paleari ha travolto Idrissi lanciato a rete al limite dell’area. Prima di colpire l’esterno rossoblù, il numero 1 granata ha preso la palla con la mano destra

In un primo momento il direttore di gara, Daniele Doveri ha fischiato fuorigioco. Dopo un check del VAR sulla posizione (regolare) lo stesso arbitro ha effettuato una On Field Review per decidere se assegnare o meno il calcio di rigore.

Doveri ha annunciato: “A seguito di revisione, il calciatore del Cagliari non è in fuorigico, ma il portiere del Torino para il pallone e non commette alcun fallo. Decisione finale: rimessa da parte mia”.

L’arbitro ha dunque rimesso il pallone in gioco dopo aver annullato il fischio per fuorigioco.

Accertato che il contatto fosse all’interno dell’area di rigore, Paleari si è anche salvato da un eventuale rosso per DOGSO, come accaduto nella stessa giornata per esempio a Leali e Okoye (entrambi fuori area).