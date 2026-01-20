Cagliari, fatta per Sulemana: arriva in prestito con diritto di riscatto

È fatta per il ritorno al Cagliari di Ibrahim Sulemana: il centrocampista arriva in prestito con diritto di riscatto

Un nuovo rinforzo per Fabio Pisacane. Il Cagliari riabbraccia Ibrahim Sulemana, che torna in Sardegna dopo un anno e mezzo.

Il centrocampista ghanese, che nell’estate del 2024 era stato venduto all’Atalanta e che ha trascorso la prima parte di questa stagione al Bologna, arriva in prestito con diritto di riscatto.

Operazione da 11 milioni di euro complessivi, con l’accordo tra i club che è già stato raggiunto.