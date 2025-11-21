Cagliari, ufficiale l’ingresso in società di un gruppo di investitori americani

Il Cagliari ufficializza l’ingresso in società di un gruppo di investitori americani: Giulini manterrà la guida operativa del club

Giornata importante in casa Cagliari: il club rossoblù ha annunciato l’ingresso in società di un gruppo di investitori americani.

Come si legge nella nota ufficiale, il gruppo di investitori fa riferimento a Maurizio Fiori, amministratore delegato di Praxis Capital Mangement e sardo di origine.

Tommaso Giulini manterrà il controllo la guida operativa del Cagliari, come specificato dallo stesso club rossoblù.

Di seguito la nota ufficiale.

Il comunicato del Cagliari

“Cagliari Calcio è lieto di comunicare la firma di un accordo che prevede l’ingresso nel capitale sociale della società di un gruppo di investitori americani facenti riferimento a Maurizio Fiori, sardo di origine e amministratore delegato di Praxis Capital Management, finalizzato all’acquisizione di una partecipazione di minoranza qualificata. L’operazione nasce dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e più in generale la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio. Il Presidente Tommaso Giulini manterrà il controllo e la guida operativa del Club, affiancato da un partner internazionale in grado di contribuire con competenze e un network globale, rafforzando il percorso di consolidamento e innovazione già avviato“.

“Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all’esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro”, afferma il presidente Giulini. “Da sardo che è cresciuto andando allo stadio a ogni partita insieme a mio nonno, è per me un onore poter affiancare Tommaso nella custodia di questa istituzione così amata e contribuire a scrivere il prossimo capitolo della sua storia”, quanto dichiarato da Maurizio Fiori. Il signing dell’operazione è avvenuto in data odierna, cui faranno seguito il closing e la presentazione dell’investitore, dopo le necessarie approvazioni regolamentari.

Il gruppo di investitori è assistito da Hogan Lovells in qualità di consulente legale e da Deloitte come consulente fiscale e finanziario dell’operazione. Fluorsid Group è assistita dallo Studio BDL in qualità di consulente legale e dallo Studio Verna in qualità di consulente fiscale“.