Cagliari, torna Sherri dal prestito al Frosinone
Cambiano i portieri in casa Cagliari: torna Sherri dopo il prestito al Frosinone dopo la partenza di Radunović in direzione Spezia.
Alen Sherri torna subito al Cagliari dopo il prestito al Frosinone. Il portiere classe ’97 è di rientro in Sardegna vista la partenza di Boris Radunović che andrà allo Spezia.
Il portiere serbo, che quest’anno non ha raccolto nemmeno un minuto tra campionato e Coppa Italia, scenderà dunque di categoria per trovare maggiore spazio in campo.
Sherri invece con il Frosinone ha raccolto una sola presenza nella sfida di Coppa Italia contro il Monza.
In attesa del via ufficiale della sessione invernale il club sta iniziando a lavorare sul mercato, concentrandosi non solo sulle entrate ma anche sulle uscite.