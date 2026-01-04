Cagliari, ufficiale il ritorno del portiere Alen Sherri
Il Cagliari ha ufficializzato il ritorno di Sherri dal prestito al Frosinone. Il portiere è tornato in Sardegna dopo la partenza di Radunovic
Alen Sherri torna al Cagliari. Il club rossoblù ha ufficializzato il rientro del portiere dal prestito del Frosinone, a seguito della partenza di Boris Radunovic in direzione Spezia.
In questa stagione Sherri ha totalizzato una sola presenza con il Frosinone. Il portiere classe 1997 ha mantenuto la porta inviolata in Coppa Italia contro il Monza.
Sherri si aggrega al club sardo dopo l’addio di Radunovic. L’estremo difensore serbo non ha raccolto alcun minuto con il club allenato da Fabio Pisacane.
Di seguito il comunicato del Cagliari: “Il Cagliari Calcio comunica di aver definito con il Frosinone la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Alen Sherri. Il portiere albanese, classe 1997, all’esordio con i ciociari nella vittoria per 1-0 contro il Monza in Coppa Italia lo scorso 17 agosto, rientra così alla base per mettersi subito a disposizione. Sherri ha sinora totalizzato 8 presenze con la maglia rossoblù”.