Intervistato a Sky Sport, l’attaccante del Cagliari, Sebastiano Esposito, ha parlato del suo rapporto con Pio, del sogno Nazionale, e sul campo ristrutturato a Castellamare un anno fa.

Un’altra stagione importante, quella che sta portando avanti Sebastiano Esposito, quest’anno impegnato con la maglia del Cagliari. L’attaccante classe 2002 con la maglia degli isolani, ha già collezionato 3 gol e un assist tra campionato e Coppa Italia.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport direttamente dal “CRAI Sport Center”, Esposito ha esordito subito parlando del rapporto con suo fratello Pio, pedina ormai fondamentale dell’Inter di Chivu: “Noi siamo orgogliosi e fieri del nostro legame, penso sia una cosa indescrivibile. Noi ci sproniamo a vicenda, ci sentiamo tutti i giorni, soprattutto nei momenti no.”

Proprio insieme a Pio, e l’altro fratello Salvatore, poco più di un anno fa, Sebastiano Esposito finanziò la ristrutturazione di un campo da calcio nel quartiere Cicerone di Castellammare, borgo in cui i fratelli Esposito hanno tirato i loro primi calci a un pallone. Con lo slogan “Sognare non costa nulla”, l’iniziativa è pensata al fine di offrire ai giovani un’alternativa positiva contro la criminalità.

Sebastiano Esposito si è espresso così a riguardo: “Il campo ristrutturato a Castellammare? È importantissimo, lo abbiamo fatto per far sì che i bambini di oggi abbiano delle opportunità di giocare in un buon campo come l’abbiamo avuta noi. Il nostro quartiere è difficile, è facile prendere la strada sbagliata quindi abbiamo fatto questo gesto per riavvicinare i bambini allo sport”.

Cagliari, Esposito: “Se una città ha il mare, per me guadagna 100 punti”

L’attaccante rossoblù ha poi parlato di Cagliari, e di quanto la “quota Napoli” all’interno della rosa abbia influito sulla scelta di trasferirsi in Sardegna: “é stato importante, come dico spesso: ‘per me se una città ha il mare guadagna già 100 punti’. È un bell’ambiente, una tifoseria calda a cui speriamo di regalare qualche soddisfazione”.

Sul suo rendimento in Serie A: “Vengo da un periodo proficuo, sto facendo bene a livello di statistiche ma anche di prestazioni. Con la vittoria contro la Roma possiamo avere una spinta importante”.

Sebastiano Esposito: “Nazionale? Penso solo a salvare il Cagliari”

Dopo l’Inter, Pio Esposito sta pian piano conquistando anche le grazie del CT azzurro Gennaro Gattuso. Il fratello Sebastiano in carriera ha vestito per 13 volte la maglia dell’under 21 azzurro, ma è ancora zero in Nazionale maggiore.

Il classe 2002 si è espresso così a riguardo, anche in ottica Mondiale: “Nazionale? Troppo presto per pensare a questo, devo pensare al Cagliari. Poi chiaro che la Nazionale sia il sogno di tutti, e raggiungere l’ mio fratello sarebbe un sogno doppio”.