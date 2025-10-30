Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Pisacane e Grosso
La 9^ giornata di Serie A si chiude con i due posticipi del giovedì: alle ore 18.30 scenderanno in campo Cagliari e Sassuolo.
I rossoblù sono alla ricerca di un successo che manca dallo scorso 19 settembre (Lecce-Cagliari 1-2).
Dall’altra parte, invece, i neroverdi vogliono riprendere il proprio dopo la sconfitta interna contro la Roma.
Di seguito le scelte ufficiali di Pisacane e Grosso.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile, Zé Pedro, Zappa, Obert, Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi, Esposito, Borrelli; Allenatore: Fabio Pisacane.
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Candé, Coulibaly, Thorstvedt, Matic, Koné, Volpato, Pinamonti, Laurienté; Allenatore: Fabio Grosso.
Dove vedere Cagliari-Sassuolo in diretta tv e streaming
La gara tra Cagliari e Sassuolo, in programma giovedì 30 ottobre alle ore 18:30, sarà visibile in esclusiva su DAZN.