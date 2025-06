Cagliari al lavoro per uno scambio con la Sampdoria

Il Cagliari è al lavoro per rinforzare il proprio reparto difensivo e l’obiettivo per farlo è Alessandro Pio Riccio, centrale classe 2002 della Sampdoria.

I rossoblù stanno lavorando per il suo arrivo, che potrebbe essere possibile con uno scambio con Simone Scuffet.

Il portiere farà rientro alla base dopo il prestito al Napoli della seconda parte della stagione e potrebbe partire nuovamente.

Il suo futuro potrebbe quindi essere alla Samp, con Riccio che farebbe il percorso inverso e andrebbe in Sardegna.

La stagione di Riccio e Scuffet

La stagione appena conclusa è stata la seconda consecutiva per Riccio, dopo quella passata al Modena e le prime tra i professionisti con la Juventus Next Gen, ultima tappa del suo percorso nelle giovanili bianconere. Dopo 26 presenze in regular season, ha giocato da titolare sia l’andata che il ritorno del playout con la Salernitana con la sua Samp che è riuscita a raggiungere una salvezza insperata.

Per Scuffet, invece, la prima parte della stagione è stata tra i pali del Cagliari, alternandosi con Sherri. A gennaio, poi, è partito in prestito in direzione Napoli, con Caprile che ha fatto il percorso inverso. Con la squadra di Conte si è laureato campione d’Italia come vice Meret, giocando anche una partita col Bologna a causa dell’indisponibilità dell’ultimo minuto del compagno.