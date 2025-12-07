Cagliari-Roma, dal rigore per i sardi al calcio di punizione ed espulsione: cos’è successo
Prima il rigore concesso al Cagliari, poi l’OFR che porta al calcio di punizione e al rosso per Celik
Un inizio di secondo tempo molto movimentato all’Unipol Domus, dove Cagliari e Roma si stanno sfidando per la 14ª giornata di Serie A.
Dopo che la prima frazione si è conclusa sul risultato di 0-0, qualche minuto dopo la ripresa i sardi hanno assaporato il vantaggio, vedendo concedersi un calcio di rigore per fallo di Celik su Folorunsho.
L’arbitro Zufferli, però, è stato richiamato all’On Field Review per valutare la posizione dell’intervento, arrivando alla conclusione che il contatto fra i due fosse partito fuori dall’area di rigore.
Il direttore di gara ha così trasformato il penalty in un calcio di punizione dal limite, espellendo Celik per “aver negato una chiara opportunità di segnare una rete”, come dichiarato durante l’announcement.