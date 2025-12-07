Cagliari-Roma, tensione e insulti tra Hermoso e Folorunsho: cos’è successo

Dopo un contatto tra Ghilardi ed Esposito in Cagliari-Roma, c’è stato un diverbio molto acceso tra Hermoso e Folorunsho

Il match tra Cagliari e Roma è stato fin qui ricco di emozioni da entrambe le parti. Dopo il rosso a Celik, i padroni di casa si sono resi ancora pericolosi, e dopo un’occasione rossoblù con Esposito si è scatenato un momento di alta tensione.

Un contatto tra Ghilardi e l’attaccante ha scatenato la reazione di Folorunsho, che si è subito scontrato con Hermoso: i due sono stati protagonisti di una lite molto accesa in area di rigore.

I due giocatori si sono insultati e spintonati, e poco dopo è dovuto intervenire l’arbitro Zufferli, che li ha ammoniti entrambi.

Dieci minuti dopo questo episodio, c’è stato un altro accenno di rissa, e tra i protagonisti c’era ancora Hermoso: il Cagliari stava mettendo fuori il pallone per far entrare lo staff medico per Folorunsho, rimasto a terra, e il difensore spagnolo ne aveva approfittato per ripartire, salvo poi essere fermato da un avversario.