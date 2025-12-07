Roma, Gasperini: “L’espulsione ha condizionato la partita. Potevamo fare meglio”
Le parole dell’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini dopo la partita con il Cagliari, terminata x-x…
Secondo passo falso consecutivo per la Roma, che dopo la sconfitta contro il Napoli perde anche a Cagliari, toccando quota 5 sconfitte in questo campionato. 1-0 il risultato finale, che lascia i giallorossi al 4° posto in classifica.
Dopo la partita, Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare quanto accaduto.
L’allenatore giallorosso ha esordito parlando degli episodi arbitrali, dichiarando: “Mi sembra tutto abbastanza evidente. In questo caso mi sembra tutto abbastanza chiaro, a differenza di altre volte come domenica con il Napoli“.
Dopodiché, invece, ha affermato: “In 10 la partita è diventata difficile, anche se per un po’ siamo riusciti a non subire dei pericoli. È chiaro che in quelle condizioni era difficile riuscire a costruire qualcosa. Abbiamo fatto qualche errore grossolano che ci è costato la partita, sia nell’episodio dell’espulsione che in quello del gol”.
Roma, le parole di Gasperini
“Loro giocavano molto sulle palle lunghe, bisognava riuscire sul piano tecnico a fare qualcosa di più anche se non era facile perché il Cagliari sta producendo il massimo sforzo agonistico. Noi non siamo riusciti a migliorare sul piano tecnico, potevamo fare sicuramente meglio ma l’espulsione ha condizionato la partita“.
Ha poi concluso: “La partita a un certo punto aveva poco di una solita gara di calcio, era più una battaglia spezzettata. In queste condizioni noi non siamo riusciti a recuperarla, avremmo potuto farlo in 11 ma abbiamo commesso qualche errore”.