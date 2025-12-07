Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali

Le scelte di Fabio Pisacane e Gian Piero Gasperini per la gara tra il Cagliari e la Roma in programma domenica alle 15:00

Riconquistare la testa della classifica aspettando poi i risultati del Napoli e del Milan: questo è l’obiettivo della Roma contro il Cagliari.

I giallorossi arrivano alla gara dopo la sconfitta all’Olimpico lo scorso weekend contro gli uomini di Antonio Conte per 1-0.

I rossoblù, invece, sono stati eliminati agli ottavi di finale di Coppa Italia ai rigori contro il Napoli lo scorso mercoledì.

Qualche assenza sia nel Cagliari che nella Roma con Pisacane e Gasperini obbligati a fare alcuni cambi rispetto alle ultime gare.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Roma

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho, Obert; Borrelli, S. Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Cagliari-Roma in streaming e TV

La gara tra Cagliari e Roma, in programma domenica 7 gennaio alle 15:00 e valida per la 14ª giornata, sarà visibile su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile per l’app di DAZN.