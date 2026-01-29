Cagliari, accordo verbale con il De Graafschap per Raterink

Accordo verbale tra i Cagliari e il De Graafschap per Othniël Raterink: operazione da poco più di un milione di euro

Il Cagliari ha trovato l’accordo verbale per Othniël Raterink. Come raccontato già nelle scorse ore, il club rossoblù ha messo gli occhi sul terzino destro classe 2006 del De Graafschap e ora la trattativa è entrata nella sua fase decisiva.

Tra le parti è stato infatti trovato l’accordo per un’operazione da poco più di un milione di euro, confermando l’ordine di grandezza emerso nella giornata di ieri. In queste ore sono in corso i contatti per definire gli ultimi dettagli burocratici, con la preparazione dei documenti e la pianificazione del viaggio del giocatore verso l’Italia.

Raterink, 19 anni, è reduce da una stagione importante nella seconda divisione olandese: per lui 24 presenze complessive, con 3 gol e 4 assist, numeri che ne hanno acceso i riflettori anche fuori dai Paesi Bassi.

Ora l’approdo in Serie A è imminente: il Cagliari conta di chiudere formalmente l’operazione a breve, per consegnare a Pisacane un rinforzo giovane e di prospettiva nella corsa alla salvezza.