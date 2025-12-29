Questo sito contribuisce all'audience di

Cagliari, fatta per la cessione di Radunovic allo Spezia. Luvumbo può partire

Gianluca Di Marzio 29 Dicembre 2025

Il Cagliari saluta Radunovic, che andrà allo Spezia. Anche Luvumbo può salutare i rossoblù

Mentre in campo il Cagliari di Fabio Pisacane continua a stupire, come dimostrato dai 18 punti conquistati fin qui e – nello specifico – dall’ultima vittoria in rimonta contro il Torino, la società sarda ha già iniziato a lavorare sul mercato in vista di gennaio.

In attesa di dare il via alle trattative in entrata, i rossoblù hanno definito la prima cessione della finestra invernale di calciomercato: quella di Boris Radunovic, che passerà allo Spezia.

Il portiere serbo, che quest’anno non ha raccolto neppure un minuto tra campionato e Coppa Italia, scenderà dunque di categoria per trovare maggiore spazio: i due club hanno raggiunto l’accordo.

Ma il 29enne potrebbe non essere l’unico a lasciare la Sardegna nel prossimo mese. Tra i possibili partenti c’è anche Zito Luvumbo, attaccante angolano attualmente in Coppa d’Africa, il quale ha perso il posto da titolare quest’anno.