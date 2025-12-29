Il Cagliari saluta Radunovic, che andrà allo Spezia. Anche Luvumbo può salutare i rossoblù

Mentre in campo il Cagliari di Fabio Pisacane continua a stupire, come dimostrato dai 18 punti conquistati fin qui e – nello specifico – dall’ultima vittoria in rimonta contro il Torino, la società sarda ha già iniziato a lavorare sul mercato in vista di gennaio.

In attesa di dare il via alle trattative in entrata, i rossoblù hanno definito la prima cessione della finestra invernale di calciomercato: quella di Boris Radunovic, che passerà allo Spezia.

Il portiere serbo, che quest’anno non ha raccolto neppure un minuto tra campionato e Coppa Italia, scenderà dunque di categoria per trovare maggiore spazio: i due club hanno raggiunto l’accordo.

Ma il 29enne potrebbe non essere l’unico a lasciare la Sardegna nel prossimo mese. Tra i possibili partenti c’è anche Zito Luvumbo, attaccante angolano attualmente in Coppa d’Africa, il quale ha perso il posto da titolare quest’anno.