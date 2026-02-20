Cagliari, ceduto un altro 29% di quote agli investitori americani: i dettagli

Cagliari, completata la cessione di un ulteriore 29% del capitale sociale a favore di un gruppo di investitori americani: il comunicato.

Il Cagliari continua a guardare al futuro e annuncia un’importante evoluzione nella propria struttura azionaria. L’azionista di controllo, Fluorsid Group, ha completato la cessione di un’ulteriore quota pari al 29% del capitale sociale a un gruppo di investitori statunitensi riconducibile a Maurizio Fiori e Prashant Gupta.

La partecipazione complessiva dei nuovi partner sale quindi al 49% del capitale del club, e rafforza una minoranza qualificata destinata ad avere un ruolo sempre più strategico nel percorso di crescita della società rossoblù. Di seguito il comunicato.

“Cagliari Calcio rende noto che l’azionista di controllo Fluorsid Group ha perfezionato la cessione di un’ulteriore quota azionaria pari al 29% del capitale sociale a favore di un gruppo di investitori americani riconducibile a Maurizio Fiori e Prashant Gupta. A seguito del completamento dell’operazione, la partecipazione detenuta dai nuovi partner raggiunge il 49% del capitale sociale del Club, rafforzando la propria minoranza qualificata”.

Continua: “L’operazione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo strategico intrapreso dalla Società e consolida una partnership fondata su una visione industriale condivisa. La collaborazione è orientata a sostenere il progetto del nuovo stadio e il rafforzamento strutturale, patrimoniale e organizzativo del Cagliari Calcio, in un quadro di piena continuità gestionale”.