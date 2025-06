Cagliari, in programma lunedì un summit interno per il futuro della panchina: il punto

In casa rossoblù nella giornata di lunedì 9 giugno è previsto un summit interno dei componenti della società per il futuro della panchina

Dopo la salvezza conquistata nella passata stagione in casa Cagliari si continua a pensare a chi sarà l’allenatore per la prossima annata. Alcuni giorni fa, infatti, è arrivata l’ufficialità della separazione tra i rossoblù e Davide Nicola.

IL COMUNICATO DELLA SEPARAZIONE TRA NICOLA E IL CAGLIARI: “Le strade del Cagliari Calcio e di Davide Nicola si dividono. Il Club desidera ringraziare Mister Nicola e il suo staff per il lavoro, la serietà e la passione dimostrate in questa stagione culminata con la permanenza nella massima serie“.

Nelle prossime ore il presidente Tommaso Giulini, in questo momento negli USA, tornerà in Italia e nella giornata di lunedì è previsto un summit interno dei componenti della società per il futuro della panchina.

Bisognerà stabilire se puntare su Pisacane, che tanto bene ha fatto con la primavera rossoblù, o se virare su profili come Vanoli, Gilardino o Gotti.