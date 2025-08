Il presidente del Cagliari Tommaso Edoardo Giulini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

Il Cagliari prosegue la preparazione estiva in vista della nuova stagione. Oggi, i rossoblù affronteranno nel trofeo Gigi Riva il Saint-Étienne.

Il presidente dei sardi Tommaso Giulini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Il numero uno del Cagliari ha esordito dicendo: “La giornata è iniziata bene, siamo appena usciti da 2 ore di talk con il ministro Abodi e il presidente Binaghi, un fattore non banale. È stato un onore ospitarli in questa giornata in ricordo di Gigi Riva. Ringrazio anche Carlo Cimbri con cui abbiamo iniziato all’Unipol Domus questo percorso verso lo stadio Gigi Riva che aspettiamo entrambi il prima possibile. È la dimostrazione di quanto Gigi abbia sempre unito e continui a unire“.

Il patron rossoblù ha aggiunto: “Speriamo di vincere la partita per aggiudicarci il trofeo“.

“Dovremo rendere fieri i tifosi ogni domenica”

Il presidente Giulini ha parlato del Cagliari di Pisacane: “Pisacane è l’allenatore giusto, dobbiamo rendere fieri i tifosi ogni domenica. Chiunque deciderà di rimanere deve sapere che bisogna sentirsi parte di qualcosa di più grande. Il nome sulla maglia conta poco“.

Il patron è intervenuto sulla questione riguardante lo stadio rossoblù: “Non servono rassicurazioni. Non è ancora fatta ma abbiamo perseveranza e resilienza. Ci auguriamo di diventare uno stadio pronto per ospitare i prossimi Europei in Italia“.

“Mi auguro di intraprendere un percorso vincente”

Tommaso Giulini ha proseguito dicendo: “Vogliamo intraprendere un percorso con tanti professionisti che negli scorsi anni non hanno coperto ruoli di spicco, ma che conoscono talmente bene il club da valorizzare il mondo Cagliari“.

Il presidente ha concluso in maniera breve: “Mi auguro di intraprendere un percorso vincente“.