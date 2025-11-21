Dalla birra alla gestione di investimenti: chi è Maurizio Fiori, nuovo socio di minoranza del Cagliari

Il Cagliari, nella giornata odierna, ha annunciato l’ingresso in società di un gruppo di investitori americani con a capo Maurizio Fiori

Nella giornata odierna, venerdì 21 novembre, il Cagliari tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto l’ingresso in società di un gruppo di investitori americani con a capo Maurizio Fiori

Come dichiarato nella nota, il presidente Giulini continuerà a mantenere il controllo e la guida operativa del club.

La cordata americana ha infatti acquisito una partecipazione di minoranza qualificata.

A capo della cordata diventata azionista di minoranza del club, c’è Maurizio Fiori amministratore delegato della “Praxis Capital Management” e di origine sarda.

Chi è Maurizio Fiori

Maurizio Fiori, nato a Carbonia nel 1972, è amministratore delegato di Praxis Capital Management LLC, fondo che si occupa della gestione di investimenti alternativi, dal 2019. Dal 2024 ricopre anche la carica di Chief Investment Officer di Argos Wealth Advisors, realtà attiva nella gestione patrimoniale tra Stati Uniti e Italia. Trasferitosi negli USA da adolescente, dopo una parentesi di ritorno in patria ha scelto definitivamente l’America come luogo in cui costruire la propria carriera professionale.

Prima di dedicarsi alla finanza, Fiori ha maturato esperienze imprenditoriali nel food & beverage, nell’hospitality e nel lusso con Snowball Holdings. È stato inoltre tra i fondatori della Half Acre Beer Company, diventata poi uno dei principali marchi della craft beer statunitense. Tra il 1996 e il 2006 è stato Limited Partner di Marquette Partners LLP, mentre la sua carriera professionale era iniziata in Olivetti come Business Strategist Analyst nel 1995.