Il nuovo Cagliari prende forma, il diktat di Pisacane: “Dobbiamo credere in quello che facciamo”

Il nuovo corso del Cagliari con Fabio Pisacane in panchina è iniziato da poco più di un mese ma gli elementi di spicco sono già diversi e molto interessanti.

Temù, luglio 2025. E’ iniziata qui in Val Camonica l’esperienza di Fabio Pisacane da allenatore della prima squadra.

Archiviato il capitolo Davide Nicola, la società rossoblù ha deciso che sarà il classe 1986 a guidare la squadra nella prossima stagione. Una promozione che, di certo, non è arrivata a caso.

La carica di allenatore del club per il quale ha giocato il maggio numero di volte in carriera è il risultato di un percorso iniziato nelle vesti di collaboratore e responsabile tecnico delle giovanili del club nella stagione 2022-23 e continuato in quelle di vice allenatore prima e allenatore poi della formazione U19.

In quest’ultima esperienza ha vinto la Coppa Italia, convincendo la società a sciogliere anche l’ultimo dubbio. L’11 di giugno è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Cagliari realizzando il suo sogno.

Dalla Sardegna alla Val Camonica: così nasce il nuovo Cagliari

Come accade per l’avvio di molte stagioni, anche quello del Cagliari è iniziato con il ritiro estivo. La scelta della società è ricaduta sulla Val Camonica, nel paese di Temù.

Temperature più basse rispetto alla Sardegna e un clima di conseguenza migliore per iniziare a plasmare a sua immagine e somiglianza la squadra. Se a mancare è il caldo, di certo quello che non manca all’appello è l’entusiasmo. Tanti sorrisi, intensità e moltissime sono le fotografie che i giocatori si scattano prima e dopo le sedute di allenamento, indice della loro impazienza di iniziare qualcosa di nuovo.

DNA Cagliari, Zappa e Deiola: “Il mister conosce il posto meglio di tutti”

Entusiasmo. Questo è il termine che risuona più forte di tutti dalle giornate del ritiro del Cagliari a Temù. All’interno del campo ma anche all’esterno. Sono gli stessi Gabriele Zappa e Alessandro Deiola, rispettivamente difensore e centrocampista rossoblù, a parlare di questi primi giorni agli ordini di Pisacane.

“Sappiamo che questa scelta è qualcosa di bello. Siamo contenti di affrontare questa avventura con lui perché conosciamo il tipo di persona che è. Abbiamo diviso il campo con lui quando ancora era un giocatore, ora ci darà una grande mano in vesti diverse”. Parole, queste dei giocatori, che testimoniano ed evidenziano quanto l’effetto Pisacane, nonostante sia passato poco più di un mese, sia già filtrato all’interno del nuovo Cagliari.