Le parole dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane al termine dell’incontro valido per il “Trofeo Gigi Riva” con il St-Etienne

Triplice fischio all’Unipol Domus: il Cagliari batte il St-Etienne e vince così la prima edizione del “Trofeo Gigi Riva”.

Per i rossoblù è bastato un gol messo a segno da Adopo per superare di misura i francesi.

L’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha rilasciato al termine della sfida un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

Ha iniziato dichiarando: “Vincere questo trofeo davanti ai tifosi è bello. Ci tenevamo tanto a vincere questa coppa, era un appuntamento da non poter sbagliare”.

Cagliari, le parole di Pisacane dopo il St-Etienne

Sul suo Cagliari in crescita: “Il modulo è un tema superato, cerchiamo di lavorare su principi e concetti per applicare lo spazio. Una vittoria non determina il lavoro che dobbiamo portare avanti. Siamo consapevoli che ci saranno degli ostacoli ma siamo convinti che con il lavoro possano arrivare i giusti risultati. Siamo all’inizio, ma sono contento perché sto lavorando con un gruppo che ha dedizione e sacrificio”.

Infine, sul mercato: “Sono soddisfatto, siamo in linea e siamo a stretto contatto con la società. Abbiamo un pensiero univoco, avere una società che ti ascolta è positivo. Ho sentito Kilicsoy, spero di vederlo presto. Esposito? Su questi argomenti risponde il direttore Angelozzi. In questo momento siamo in una fase in cui stiamo cercando di individuare i profili giusti: il mercato è dinamico e non dobbiamo farci prendere dalla frenesia di puntellare a tutti i costi. Manca ancora molto alla fine”.

Cagliari, l’intervista di Adopo

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche l’autore del gol vittoria Michel Adopo: “Sono contento perché l’anno scorso ho avuto la fortuna di poter aiutare la squadra. Sono contento della passata stagione, ma quest’anno vogliamo essere più competitivi. Io voglio essere più decisivo e aiutare a vincere anche difendendo“.

Infine, il centrocampista francese ha concluso: “Pisacane mi chiede di giocare più alto, così non ho troppa strada da fare e posso arrivare di più in porta. Abbiamo sentito subito che Pisacane ci tiene tanto, a noi piace perché ci spinge tanto e siamo contenti di averlo“.