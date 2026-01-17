L’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha commentato la prestazione dei suoi dopo il successo contro la Juventus

Dopo oltre 5 anni, il Cagliari torna a battere la Juventus. La rete di Luca Mazzitelli al minuto 65 è bastata ai rossoblù per conquistare 3 punti preziosissimi. Inoltre, i sardi hanno interrotto la striscia di 7 risultati utili consecutivi dei bianconeri.

Al termine della partita, Fabio Pisacane ha commentato la prestazione dei suoi. L’allenatore del Cagliari ha esordito a Sky Sport dicendo: “C’è grande soddisfazione. Abbiamo vinto contro una grande squadra, i ragazzi sono stati eroici”.

Pisacane ha continuato dicendo: “Faccio fatica a trovare uno da 6 in pagella. Penso che la squadra abbia dato una grande risposta. Mercato? Spero che arrivi qualcuno, ma mi auguro che la squadra abbia accresciuto la sua consapevolezza”.

L’allenatore ha parlato anche dell’intuizione tattica sulla posizione di Gaetano: “Volevamo dire la nostra e Gaetano ci permetteva di dare palleggio e l’ha fatta in maniera ottima. Mi ha colpito la sua fase di non possesso e stasera porto a casa anche questo. Già col Bologna l’avevo messo lì da subentrato, lo vedo in quella porzione di campo e lui la pensa come me”.

Le parole di Pisacane

Pisacane si è soffermato sulla difesa e sulla crescita di Rodriguez: “Chi gioca in difesa? Luperto è forte calcisticamente e umanamente. Io pretendo da lui la prestazione messa in mostra stasera. La crescita di Rodriguez passa dagli insegnamenti trasmessi dai leader come Luperto e Mina. È in queste situazioni che escono i leader. Rodriguez ha la fortuna di avere delle belle persone accanto e la fortuna di giocare in un club come il Cagliari”.

E infine un commento sul supporto della tifoseria: “Sono felicissimo di aver fatto felice i tifosi e li ringrazio. Hanno aspettato 3 mesi per una vittoria, la mia riconoscenza è doppia verso di loro”.

“Mina è un leader.

Fabio Pisacane ha proseguito il suo commento a Dazn. L’allenatore ha parlato di Mina: “È un bravissimo ragazzo, è cresciuto tra i vicoli della Colombia e arriva da quella tipologia di calcio. È buono, ambizioso, è un leader. Dispiace non averlo avuto con continuità e sono felice perché so quanto ci teneva a fare bene stasera”.

Sul mercato Pisacane ha aggiunto: “Siamo corti, oggi abbiamo perso Zappa che si è aggiunto alla lista nera”. E infine: “Ogni allenatore ha la sua idea. A me piace essere tanto risultatista, quanto giochista”