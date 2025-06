Cagliari, summit di mercato a Milano tra Angelozzi e Pisacane | FOTO e VIDEO

Le immagini del primo summit di mercato di casa Cagliari tra Angelozzi e Pisacane

È iniziata una nuova era in casa Cagliari, con Fabio Pisacane e Guido Angelozzi al comando.

In attesa dell’ufficialità per il nuovo direttore sportivo in arrivo dal Frosinone, è andato in scena nella serata di ieri, martedì 17 giugno, il primo summit di mercato rossoblù in centro a Milano.

I due sono già al lavoro per migliorare la rosa del Cagliari, che anche l’anno prossimo punta a salvarsi.

Di seguito le immagini dell’incontro