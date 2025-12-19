Pisa, Gilardino: “Questa squadra non molla di un centimetro. Lotta salvezza aperta”

Le dichiarazioni dell’allenatore del Pisa a due giorni dalla sfida contro il Cagliari

Tre le sconfitte consecutive per il Pisa in campionato. Tre ko che hanno fatto scivolare la squadra nerazzurro al penultimo posto in classifica a 10 punti. La zona salvezza ne dista quattro. Proprio il Cagliari, la prossima avversaria, si trova a quota 14. All’Unipol Domus, dopo le partite perse contro il Parma e il Lecce per 1-0, il Pisa ha davanti a sé il terzo scontro diretto consecutivo.

“Pisa è passione, sacrificio, un desiderio costante di saper combattere e lottare. L’aspetto importante da parte della gente, dei nostri tifosi, è che abbiano capito che la squadra non molla di un centimetro“. Alberto Gilardino in conferenza stampa ha voluto così ringraziare il pubblico, che saluterà la squadra prima della partenza in Sardegna.

La squadra nerazzurra è reduce dalla pesante sconfitta incassata contro il Lecce: “Possiamo trovare dieci, venti, motivi per raccontare le ultime partite. In quindici giornate abbiamo sbagliato una partita, l’ultima. L’ho rivista tre volte. Ma non c’è tutto da buttare. Penserete che sono matto. Certo, ci sono stati tanti aspetti negativi, ma non tuto è da buttare. Mi auguro che sia stata una parentesi. La cosa fondamentale però è la gara di domenica. Dobbiamo pensare alla prestazione della partita di Cagliari. Come farlo? Lavorando di più. Dobbiamo togliere qualcosa di personale per donarlo al gruppo, senza prendere scorciatoie, senza alibi. Sono fiducioso. Sappiamo di aver fatto degli errori, ma anche che c’è possibilità di reazione, di miglioramento“.

La sfida contro il Cagliari non sarà però una finale: “No. Dobbiamo pensare una partita a settimana. Sarà importante, sì, ma ce ne sono tante altre. Può succedere di tutto. Dobbiamo ritrovare dentro di noi quella freschezza, quella caratteristica che ci ha contraddistinto nella prima parte di stagione”. Anche perché la lotta, salvezza, a detta dell’allenatore, è “Apertissima”.

Gilardino: “Dobbiamo alzare l’attenzione nei dettagli”

Gilardino, alla domanda se la squadra potesse avere poca fiducia nei propri mezzi, ha risposto: “Non c’è rischio. Sennò non avremmo fatto partite come quelle con il Sassuolo, contro il Milan, dobbiamo saper vivere nelle difficoltà e cercare di cambiare rotta. Dobbiamo alzare il livello mentale di attenzione nei particolari, in alcuni dettagli. Dobbiamo sì, migliorare in questo velocemente.

Sono attese però possibili cambiamenti: “Sto tenendo d’occhio un po’ tutti. Possibile qualche novità. Sicuramente dobbiamo essere bravi a entrare mentalmente nello stadio e cambiare un po’ le sorti del vento che tirerà verso il Cagliari”.

La gerarchia dei portieri è chiara: “Semper il primo. Scuffet ha giocato due partite, dandoci garanzie, una risorsa”. Mentre su Tramoni: “In fiducia. Deve dimostrare, determinare. Un giocatore del genere per il Pisa è importante che determini. La squadra si aspetta che lui lo faccia. Deve tramutare le responsabilità in energia positiva”.