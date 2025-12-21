Cagliari-Pisa, le formazioni ufficiali

Cagliari e Pisa si affrontano nel 16^ turno di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali della sfida

Due squadre, un solo obiettivo. Oggi, 21 dicembre alle ore 12.30, Cagliari e Pisa si sfidano alla Unipol Domus alla ricerca di 3 punti fondamentali nella lotta salvezza. I sardi, quindicesimi, ospitano la formazione di Alberto Gilardino.

I nerazzurri, diciannovesimi, hanno quattro punti in meno dai prossimi avversari e una vittoria consentirebbe a Tramoni e compagni di avvicinarsi alla squadra di Fabio Pisacane.

Nell’ultima giornata il Cagliari ha perso 2-1 contro l’Atalanta. La rete di Gaetano non è bastata ai rossoblù, affondati dalla doppietta di Gianluca Scamacca.

Il Pisa è reduce da 3 sconfitte consecutive, l’ultima contro il Lecce. Al “Via del Mare”, i nerazzurri hanno perso 1-0. In precedenza i toscani hanno subito 2 ko contro il Parma (0-1) e l’Inter (0-2). Ecco le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Adopo, Deiola, Folorunsho; Esposito, Gaetano; Kılıçsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

PISA (3-5-2): Šemper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.

Dove vedere la partita

La sfida tra Cagliari e Pisa in programma oggi, 21 dicembre alle ore 12.30, e valevole per il 16^ turno di Serie A, sarà trasmessa in diretta su DAZN. Il match sarà seguibile tramite l’app su smartphone, pc, tablet e smart tv previa abbonamento.