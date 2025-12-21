Il centrocampista del Cagliari ha pareggiato la rete di vantaggio del Pisa con un tuffo di testa. Nella caduta ha sbattuto il ginocchio contro il palo

Un gol dolceamaro. Al minuto 59 della sfida tra Cagliari e Pisa, Michael Folorunsho ha pareggiato i conti sull’1-1 con un gran gol di testa. Il centrocampista ha sfruttato il cross di Zappa svettando in tuffo e insaccando il pallone alle spalle di Semper. La gioia di Folorunsho, però, è durata poco.

Il numero 90 si è accasciato a terra perché, dopo il tuffo, è atterrato sbattendo il ginocchio contro il palo. L’ex Hellas Verona ha provato a rimanere in campo ma dopo pochi minuti si è nuovamente seduto a terra. Soccorso dai medici del Cagliari, Folorunsho ha abbandonato il campo. Al suo posto Mazzitelli.