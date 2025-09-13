Cagliari-Parma, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Pisacane e Cuesta
Terminata la sosta nazionale, è di nuovo tempo di Serie A. La terza giornata del campionato si aprirà con la sfida tra Cagliari e Parma.
Entrambe a quota un punto dopo 180′, Pisacane e Cuesta sono alla ricerca della loro prima vittoria da allenatore.
Sconfitta all’esordio e pareggio per il giovane spagnolo: percorso inverso per l’ex difensore rossoblù. Oggi, la prima occasione per invertire il trend.
Di seguito le formazioni ufficiali.
Cagliari-Parma, le formazioni ufficiali
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Luperto, Mina, Obert; Folorunsho, Prati, Adopo; Gaetano, Esposito; Belotti . Allenatore: Fabio Pisacane.
A disposizione: Ciocci, Sarno, Palestra, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsoy, Deiola, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Borrelli, Zé Pedro.
PARMA (3-5-2-): Suzuki; Circati, Ndiaye, Valeri; Delprato, Ordonez, Bernabé, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estevez, Almqvist, Keita, Begic, Oristanio, Cremaschi, Britschgi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Plicco.
Cagliari-Parma, dove vedere in tv e streaming
La partita tra Cagliari e Parma, in programma sabato 13 settembre alle ore 15, sarà visibile in esclusiva su DAZN.