Le formazioni ufficiali schierate da Davide Nicola e Fabio Pecchia per la sfida delle 15:00 tra Cagliari e Parma.

La ventiquattresima giornata di Serie A continua con la sfida delle 15:00 tra Cagliari e Parma allo stadio Unipol Domus.

Un vero e proprio scontro salvezza, vista la distanza di un solo punto in classifica.

Entrambi i club arrivano poi da due sconfitte consecutive e cercano il riscatto che può valere un posto in Serie A anche per la prossima stagione.

Di seguito le scelte ufficiali di Nicola e Pecchia per il match.

Come arrivano le due squadre

I padroni di casa arrivano da due sconfitte consecutive in Serie A, prima con il Torino e poi con la Lazio. Dopo la sfida di oggi, domenica 9 febbraio, contro il Parma ci saranno delle avversarie molto dure da battere. Sabato 15 febbraio è in programma la trasferta contro l’Atalanta di Gasperini per poi tornare davanti ai propri tifosi di casa contro la Juventus la settimana seguente.

Anche gli ospiti si presentano al match dopo due sconfitte in campionato rispettivamente con Milan e Lecce. Attenzione anche alle prossime sfide. Domenica 16 febbraio ci sarà la Roma di Ranieri e la settimana successiva il Bologna di Vincenzo Italiano.

Cagliari-Parma, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Davide Nicola

A disposizione: Auseklis, Sherri, Coman, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Obert, Gaetano, Luvumbo, Kingstone

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri; Keita, Sohm; Cancellieri, Bernabé, Camara; Djuric. All. Fabio Pecchia

A disposizione: in attesa