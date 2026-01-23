Cagliari, si avanza con il Parma per lo scambio Cutrone-Luvumbo

Cagliari e Parma avanzano per lo scambio Patrick Cutrone-Zito Luvumbo

Il Cagliari ha necessità di rinforzare l’attacco a disposizione di Fabio Pisacane, che in attesa della 22ª giornata ha raccolto 22 punti in 21 partite e si trova in 15ª posizione.

Si avanza, dunque, per l’ex Milan, Wolves e Como Patrick Cutrone. Per lui, in questa stagione al Parma di Cuesta, 17 presenze e un solo gol tra campionato e Coppa Italia.

Come raccontato nelle scorse ore, nell’operazione rientra anche lo scambio con Zito Luvumbo, che farebbe il percorso inverso.