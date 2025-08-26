Cagliari, Palestra è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche
Marco Palestra, nuovo esterno destro del Cagliari, è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche
Ceduto Nadir Zortea al Bologna, il Cagliari ha subito trovato la propria nuova freccia per la corsia di destra.
Si tratta di Marco Palestra, giovane classe 2005 prelevato in prestito secco dall’Atalanta.
L’esterno, che nella scorsa stagione ha messo insieme 15 presenze in prima squadra, è appena arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il club sardo.
Poi sarà il momento di firme e ufficialità, prima di poter iniziare la nuova avventura in rossoblù.