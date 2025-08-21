Il Cagliari insiste per Palestra: si cerca l’intesa con l’Atalanta
Il Cagliari insiste per il giovane terzino dell’Atalanta
Il Cagliari continua a lavorare per sostituire Nadir Zortea, diventato un nuovo giocatore del Bologna.
I rossoblù stanno insistendo per regalare a Fabio Pisacane Marco Palestra, terzino classe 2005 dell’Atalanta e dell’Italia Under 21.
Il Cagliari lo vuole fortemente e sta cercando di raggiungere l’intesa coi bergamaschi.
Nell’ultima stagione ha collezionato 15 presenze in prima squadra tra tutte le competizioni.