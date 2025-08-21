Questo sito contribuisce all'audience di

Il Cagliari insiste per Palestra: si cerca l’intesa con l’Atalanta

Gianluca Di Marzio 21 Agosto 2025
Atalanta, Marco Palestra (IMAGO) - gianlucadimarzio.com
Atalanta, Marco Palestra (IMAGO)

Il Cagliari insiste per il giovane terzino dell’Atalanta

Il Cagliari continua a lavorare per sostituire Nadir Zortea, diventato un nuovo giocatore del Bologna.

I rossoblù stanno insistendo per regalare a Fabio Pisacane Marco Palestra, terzino classe 2005 dell’Atalanta e dell’Italia Under 21.

Il Cagliari lo vuole fortemente e sta cercando di raggiungere l’intesa coi bergamaschi.

Nell’ultima stagione ha collezionato 15 presenze in prima squadra tra tutte le competizioni.