Cagliari, in chiusura Othniël Raterink, terzino destro classe 2006 del De Graafschap
Il Cagliari è in chiusura per Othniël Raterink: la situazione
Come raccontato già in mattinata, il Cagliari ha messo gli occhi su Othniël Raterink, terzino destro classe 2006 del De Graafschap, in Olanda.
Operazione in chiusura dopo i contatti tra le parti, con il club rossoblù che nella giornata di giovedì 29 gennaio conta di definire tutti i dettagli.
19enne, in questa stagione nella seconda divisione olandese, ha raccolto 24 presenze, 3 gol e 4 assist tra tutte le competizioni.
Ora, la possibilità di vederlo in Italia alla corte di Pisacane, per unirsi ai rossoblù e aiutare il club a raggiungere la salvezza quanto prima possibile.