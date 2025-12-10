L’Assemblea dei soci del Cagliari ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione: Giulini Presidente, Fiori il Vice

L’Assemblea dei soci del Cagliari Calcio, riunitasi mercoledì 10 dicembre 2025, ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 30 giorno 2025 e nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione.

Dopo l’ingresso in società di Maruzio Fiori a capo di una cordata di investitori americana, avvenuto lo scorso 21 novembre 2025, all’amministratore delegato di Praxis Capital Management LLC è stato anche affidato un ruolo importate nel club.

Con la conferma di Tommaso Giulini come presidente, Fiori sarà infatti il suo vice.

Due invece gli amministratori delegati: Carlo Catte e Stefano Melis. Prashant Gupta e Fedele Usai avranno il ruolo di Consiglieri.

Il comunicato del club per il nuovo CdA

Il club ha comunicato, sul proprio sito web: “Con la nomina del nuovo consiglio di Amministrazione, l’Assemblea ha definito il nuovo assetto di governance del Club; il Consigliere uscente Nicola Riva proseguirà il percorso già avviato nel ruolo di Club Ambassador mentre a Giangiacomo Ibba, Alessandro Manuta e Stefano Signorelli vanno i più affettuosi ringraziamenti per l’impegno, la dedizione e il rilevante contributo fornito alla Società nel corso del loro mandato”.

Il Cagliari ha poi proseguito spiegando: “L’Assemblea ha inoltre nominato per il prossimo triennio il Collegio Sindacale, confermando Luigi Zucca in qualità di Presidente, al quale si affiancheranno Piero Sanna Randaccio e Sergio Martone in qualità di Sindaci effettivi. A Nico Pinna Parpaglia va un caloroso ringraziamento per la serietà e professionalità dimostrate nello svolgimento del suo incarico. L’incarico per la revisione legale dei conti è stato affidato alla società Ria Gran Thornton”.