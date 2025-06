Cagliari, incontro in corso tra Nicola e la società: la situazione

In corso l’incontro tra la dirigenza del Cagliari e Davide Nicola per il futuro dell’allenatore: la situazione.

Come annunciato nelle scorse ore, nella giornata di oggi, martedì 3 giugno, si sta svolgendo l’incontro tra Davide Nicola e il Cagliari.

Per programmare la prossima stagione e soprattutto capire il futuro dell’allenatore rossoblù sono presenti il presidente Tommaso Giulini e il direttore Nereo Bonato.

L’incontro potrebbe essere decisivo per scoprire chi guiderà la panchina del Cagliari in vista del prossimo campionato.

Nonostante la salvezza quindi, come già anticipato, non è detto che Nicola possa rimanere in rossoblù.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO