Cagliari-Nicola, segnali di addio: martedì incontro con Giulini

Davide Nicola (Imago)

Davide Nicola incontrerà martedì il presidente Tommaso Giulini: segnali di separazione tra l’allenatore e il Cagliari

Graze ai 36 punti raccolti, anche quest’anno il Cagliari ha evitato la retrocessione in Serie B ottenendo la salvezza aritmetica con un turno di anticipo.

Dopo la fine del campionato è già tempo di programmare la prossima stagione, a partire dalla scelta dell’allenatore che guiderà la squadra.

Martedì 3 giugno è in programma un confronto tra il presidente Tommaso Giulini e Davide Nicola.

Al momento, filtrano segnali di divorzio tra la società rossoblù e l’attuale allenatore che potrebbero dunque separarsi dopo una sola stagione.

Cagliari, a rischio la permanenza di Nicola

Dopo la salvezza acquisita al termine della Serie 24/25, non è scontata la permanenza di Davide Nicola sulla panchina del Cagliari. Anzi, al contrario, i segnali porterebbero a un possibile addio. Così fosse, le strade dell’allenatore 52enne e della squadra rossoblù si separerebbero dopo una sola stagione.

Un’idea più chiara si avrà dopo l’incontro che Giulini e Nicola terranno nella giornata di martedì. Se si opterà per la separazione, due candidati per sedere la prossima annata sulla panchina del Cagliari sono il mister della formazione Primavera, Fabio Pisacane, e Paolo Vanoli, in caso di addio al Torino.