Cagliari, riscattato Caprile dal Napoli: è ufficiale

Il Cagliari ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo di Elia Caprile: il comunicato del Napoli

Elia Caprile resta in rossoblù. Come reso noto da un comunicato ufficiale del Napoli, il Cagliari ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del portiere classe 2001.

Come si legge nel comunicato infatti: “La SSC Napoli comunica che il Cagliari Calcio ha esercitato il diritto di opzione, per l’acquisizione a titolo definitivo, alle prestazioni sportive del calciatore Elia Caprile”.

“A Elia va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera sportiva”.